Уругвай — Перу: прогноз Александра Шмурнова на матч четвертьфинала Кубка Америки

Известный комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч четвертьфинала Кубка Америки — 2019 Уругвай — Перу.



Ставки: индивидуальный тотал Уругвая больше 1,5 за 2.04.



«Копа Америка — мой любимый турнир. За команду Уругвая болею с 1995 года. Все это мне придется не просто посмотреть, но и прокомментировать. Жду с огромным нетерпением.



Что такое сегодняшний Уругвай? Сыгранная команда, с великолепным тренером, это звезды. Тем не менее это команда со слабостями, команда, которой даже Япония смогла намекнуть на отсутствие надежного вратаря. И все-таки букмекеры и аналитики считают, что Уругвай должен обыграть сборную Перу. Присоединяюсь к их мнению. Причем Уругвай должен выиграть сухо, в классическом стиле, как выиграли у чилийцев в последнем групповом матче. Если вдруг Уругвай пропустит, то можно ожидать от них более агрессивной игры в атаке.



Команда Перу умеет держать мяч, умеет подчинять себе игру, но, в отсутствие Фарфана, который играет гигантскую роль, у перуанцев будет не много шансов. Запросто могут и со стандарта забить или воспользоваться чужой ошибкой, но шансов, на мой взгляд, все же маловато. А вот как будет развиваться игра в концовке, учитывая, что это плей-офф и Уругвай уже в третьем матче будет вести — 1:0, рискну предположить, что уругвайцы забьют еще один мяч. Хочется голов.



Именно на индивидуальный тотал Уругвая и поставлю. Итак, моя ставка: индивидуальный тотал Уругвая больше 1,5».