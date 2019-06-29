Уругвай — Перу: прогноз Михаила Поленова на матч 1/4 финала Кубка Америки

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Кубка Америки 2019 года Уругвай — Перу. Встреча начнется 29 июня в 22:00 мск.



Ставка: сборная Уругвая забьет в обоих таймах за 2.95.



«Мы с вами говорим о Кубке Америки в матче плей-офф между командами Уругвая и Перу. Команды очень разные. Сборная Перу остается командой достаточно красочной, однако это не всегда приносит им положительный результат. Мне кажется, ресурс у перуанцев довольно ограничен. С Фарфаном или без Фарфана — в матче с такой командой, как у Уругвай, на перуанцев не ставил бы. Мне кажется, им будет очень тяжело завязнуть в этой опытной и классной обороне, которая начинается не только у собственной штрафной, а гораздо выше, что-то придумывать.



В этой ситуации акцент переносится на то, что Уругвай здесь окажется впереди: очень яркое нападение, может быть, даже одно из сильнейших среди команд — участников этого Кубка Америки. Предложил бы задуматься над достаточно смелым вариантом ставки: сборная Уругвая забьет в обоих таймах с коэффициентом 2,95! Конечно, это лихо. С другой стороны, у Уругвая в его нынешнем составе просто прекрасные нападающие, и в матче с Перу это вполне может сыграть важную роль».