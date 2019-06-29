Уругвай — Перу: прогноз Сергея Кривохарченко на матч 1/4 финала Кубка Америки

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Кубка Америки 2019 года Уругвай — Перу. Встреча начнется 29 июня в 22:00 мск.



Ставка: сборная Уругвая победит за 1.71.



«Кубок Америки по футболу продолжается, и уже начинается стадия плей-офф, на которой встречаются сборные Уругвая и Перу.



На мой взгляд, встречаются очень разные команды, настоящие антиподы, потому что Уругвай — это команда, которая не рвется играть красиво, более того, готова играть и некрасиво, если это важно для достижения положительного результата. Что касается перуанцев, они более веселые, разнообразные, даже более легкомысленные, но сборная Перу лишилась Фарфана. Мне кажется, это может очень сильно сказаться на шансах сборной Перу, да и в принципе перуанцам с такими соперниками играть крайне сложно.



Помните, как ярко перуанцы смотрелись на чемпионате мира в России? И как легкомысленно они отдавали преимущество в тех матчах, где могли хоть и не выигрывать, но сводить вничью. Поэтому, вспоминая, что мы увидели на групповой стадии, мне кажется, Уругвай является здесь очевидным фаворитом.



Матч вряд ли окажется результативным, веселым и ярким. Уругвай, скорее всего, сыграет свой классический традиционный футбол с очень уверенными действиями в обороне, небольшим количеством голевых моментов и хорошей реализацией в атаке. В матче Уругвай — Перу делал бы простую ставку: Уругвай выиграет матч в основное время».