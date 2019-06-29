Уругвай — Перу: прогноз Александра Вишневского на матч 1/4 финала Кубка Америки

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки Уругвай — Перу.



Ставка: победа Уругвая за 1.70



«В этой паре все очевидно. Ожидаю, что уругвайцы одержат уверенную победу. Честно говоря, был удивлен, обнаружив довольно высокий коэффициент — 1,70 на чистую победу Уругвая. Думал, здесь придется советовать ставку на Уругвай с форой -1, но при коэффициенте 1,70, мне кажется, можно поставить просто на чистую победу сборной Уругвая.



В поисках более высокого коэффициента посоветовал бы присмотреться к сухой победе сборной Уругвая за коэффициент 2,50, поскольку уругвайцы мало что позволяют создать у своих ворот. Исключением был матч со сборной Японии, но там была явно недооценка соперника со стороны Уругвая. А вот в играх с сильными соперниками — Эквадора и Чили — мало что Уругвай во главе с Хименесом, Годином и Муслерой позволял создать у своих ворот. Традиционно очень аккуратно в обороне играет сборная Уругвая. По части голов Кавани и Суарес назабивали не так много, но, думаю, они увеличат свою результативность.



Луис Суарес, несмотря на то что мы над ним постоянно смеемся, что приехал явно с лишним весом, а его живот смотрится очень странно для спортсмена, и что он стал требовать пенальти, после того как вратарь сыграл рукой, было очень смешно, все-таки свое дело делает. Думаю, вместе с Кавани они организуют один-два, а то и более голов в ворота сборной Перу. Ожидаю, что уругвайцы уверенно пройдут в полуфинал».