Уругвай — Перу: прогноз «Чемпионата» на матч 1/4 финала Кубка Америки — 2019

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки — 2019 Уругвай c Перу. Встреча начнётся в 22:00 мск 29 июня.



Ставка: обе забьют — нет за 1.76.



«Разумеется, сборная Уругвая будет явным фаворитом. Она и так заметно превосходит соперника по уровню, а вылет Джефферсона Фарфана (точно не сыграет до конца турнира из-за травмы) заметно ослабит потенциал перуанцев в нападении. У них многое было завязано на взаимопонимании футболистов группы атаки.



В общем, всё идёт к тому, что моментов у бело-красных будет совсем немного. И тут в дело вступают старые проблемы с реализацией. Перу крайне нестабильно использует имеющиеся моменты на больших турнирах — так было на ЧМ-2018, так продолжается и на Кубке Америки. При этом зацепиться в четвертьфинале с Уругваем получится только в случае сильной реализации, ведь больше 2-3 полумоментов подопечные Оскара Табареса допускают редко.



У небесно-голубых классная линия полузащиты, успевающая одновременно регулировать темп, не допускать провалов в опорной зоне и неплохо кормить передачами пару форвардов Суарес — Кавани. Уругвай не склонен к витиеватости и эффектности, однако свои 3-4 шанса за 90 минут создаёт исправно. Не с игры, так со стандартов, которые очень здорово поставлены.



Нам нравится вариант «обе забьют — нет» за 1.76. Коэффициент кажется завышенным: хозяева великолепно умеют закрываться, а нападение гостей, и без того испытывающее проблемы с реализацией, осталось без Фарфана. Ставки посмелее — Перу не забьёт за 1.97 и победа Уругвая всухую за 2.55».

Уругвай — Перу. Прогноз: Година и Хименеса без Фарфана не пройти Всё идёт к тому, что моментов у бело-красных будет совсем немного.