Уругвай – Перу: прогноз Жорди Гратакоса на матч 1/4 финала Кубка Америки

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Америки Уругвай — Перу.
Ставка: победа Уругвая за 1.70, точный счет 2:0 за 5.75.
«Уругвай, безусловно, фаворит этого четвертьфинала. Команда в группе набрала 7 очков и, пожалуй, должна была набрать даже больше. Очень сыгранная команда, очень неудобная для любого соперника.
Хименес и Годин, игравшие вместе в «Атлетико», прекрасно понимают друг друга и составляют очень надежный центр обороны. А Суарес и Кавани (одна из лучший связок нападающих в футболе) не только давно играют вместе, все время нацелены на удар из любой позиции, но и очень агрессивны при потере мяча — не выключаются из игры ни на секунду. Все это создает максимум неудобств сопернику, не оставляет времени и свободного пространства.
Перу на групповом этапе выглядел не так убедительно. Единственная победа — над Боливией — была ожидаемой, а вот ничью с Венесуэлой (0:0) сложно записать в актив. Помимо Пауло Герреро у этой команды не так много по-настоящему талантливых футболистов.
Исходя из всего этого прогнозирую уверенную победу Уругвая. Рискну поставить на точный счет — 2:0».
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