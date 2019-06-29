Уругвай — Перу: прогноз Егора Титова на матч 1/4 финала Кубка Америки — 2019

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Уругвай — Перу в четвертьфинале Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в субботу, 29 июня, на стадионе «Фонте Нова» в Салвадоре.
Ставка: победа Уругвая ровно в 1 мяч за 3.70.
«Уругвай в первых двух матчах играл не совсем в привычной манере: много атаковал, позволял соперникам моменты создавать. Японцы этим воспользовались. Но с матча с Чили, думаю, Уругвай уже включил режим игры в плей-офф, то есть более аккуратный, с максимальной концентрацией в защите. Чилийцев обыграли — 1:0.
Мне кажется, в таком же стиле Уругвай будет играть и с Перу. Чем-то этот подход напоминает тот, который долгое время использует Симеоне в «Атлетико». Уругваю может хватить одного мяча, чтобы победить. Более крупного счета и не требуется.
У Перу травмировался Фарфан, без него атака не будет такой же креативной и интересной. Как будет забивать Перу, даже не представляю. Но если вдруг получится, то уругвайская атака сможет ответить. Жду победы Уругвая в 1 мяч».
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