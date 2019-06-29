Уругвай — Перу: прогноз Алексея Андронова на матч 1/4 финала Кубка Америки

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Уругвай — Перу в четвертьфинале Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в субботу, 29 июня, на стадионе «Фонте Нова» в Салвадоре.
Ставка: победа Уругвая в основное время матча за 1.70
«Заключительный четвертьфинал Кубка Америки. Думаю, согласитесь, что Уругвай — один из фаворитов турнира. По крайней мере, судя по показанному на групповой стадии, вместе с Бразилией сборная должна рассматриваться как один из двух главных фаворитов.
Уругвайская сборная очень стабильна, очень давно играет в таком составе и по этой схеме. Схема не слишком популярна в современном футболе. Речь о 4-4-2. На мой взгляд, уругвайцы способны пройти этот турнир до конца. Кто будет соперником и как всё сложится — другой вопрос.
Сборная Перу, по-моему, не имеет практически никаких шансов в матче с Уругваем. Объясню, в чем дело. Два главных атакующих игрока перуанской команды — это Джефферсон Фарфан, которому 34, к тому же он не сыграет, и Хосе Паоло Герреро, ему 35. Сомневаюсь, что возглавляемая Годином и Хименесом оборона что-то позволит создать Перу.
На мой взгляд, надо брать ставку, которая напрашивается, — «чистая победа Уругвая» за 1,7. Сказочно щедро это оплачивают».
- 29 июня 2019
-
19:08
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00
-
16:20
-
15:40
-
15:00
-
14:20
-
13:40
-
13:00
-
12:20
-
11:30
-
10:40
-
09:50
-
09:00
- 28 июня 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
09:59