Уругвай — Перу: прогноз Алексея Андронова на матч 1/4 финала Кубка Америки

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Уругвай — Перу в четвертьфинале Кубка Америки — 2019. Встреча состоится в субботу, 29 июня, на стадионе «Фонте Нова» в Салвадоре.



Ставка: победа Уругвая в основное время матча за 1.70



«Заключительный четвертьфинал Кубка Америки. Думаю, согласитесь, что Уругвай — один из фаворитов турнира. По крайней мере, судя по показанному на групповой стадии, вместе с Бразилией сборная должна рассматриваться как один из двух главных фаворитов.



Уругвайская сборная очень стабильна, очень давно играет в таком составе и по этой схеме. Схема не слишком популярна в современном футболе. Речь о 4-4-2. На мой взгляд, уругвайцы способны пройти этот турнир до конца. Кто будет соперником и как всё сложится — другой вопрос.



Сборная Перу, по-моему, не имеет практически никаких шансов в матче с Уругваем. Объясню, в чем дело. Два главных атакующих игрока перуанской команды — это Джефферсон Фарфан, которому 34, к тому же он не сыграет, и Хосе Паоло Герреро, ему 35. Сомневаюсь, что возглавляемая Годином и Хименесом оборона что-то позволит создать Перу.



На мой взгляд, надо брать ставку, которая напрашивается, — «чистая победа Уругвая» за 1,7. Сказочно щедро это оплачивают».