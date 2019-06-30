«Спартак» — ЦСКА: прогноз Нобеля Арустамяна на матч турнира в Австрии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер. Встреча состоится сегодня, 30 июня, и начнётся в 19:00 мск.



Ставка: тотал больше 2,5 гола за 1.80



«Кубок показывает, что команды играют на фоне серьёзных нагрузок, и есть много факторов, указывающих на то, что они делают ставку больше на подготовку к сезону, чем на эти матчи в Австрии. Но игры на турнире всё равно получаются любопытными и интересными, дают пищу для размышлений, как говорят специалисты.



И так как это дерби, настрой в любом случае будет максимальный. Я думаю, команды покажут результативный футбол и пробьют тотал 2,5 гола».