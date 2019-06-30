«Спартак» — ЦСКА: прогноз Александра Шмурнова на матч турнира в Австрии

Футбольный комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в Кубке Париматч Премьер. Встреча состоится сегодня, 30 июня. Начало — в 19:00 мск.
Ставка: обе забьют за 1.68
«О “Спартаке” говорить уже совершенно невмоготу, особенно после старта Кубка Париматч Премьер и поражения в матче с “Ростовом”. Похоже, красно-белые просто сменили парадигму, выиграв первый Кубок Париматч Премьер — в Катаре в январе. Затем выступили неудачно в концовке минувшего сезона и теперь, судя по всему, решили сделать рокировку — провалить Кубок Париматч Премьер и вообще предсезонную подготовку, чтобы успешнее потом стартовать и выступить достойно в чемпионате страны.
Шутки шутками, а на самом деле “Спартак” оказался слишком далек даже от минимальной сыгранности, непонятно, как впишутся новые футболисты, какими будут сочетания. Полагаю, во втором матче, тем более с соперником ЦСКА, уже что-то должно начать получаться.
То же самое касается и «армейцев». ЦСКА совершенно необязательно на товарищеском турнире какие-то сверхэмоции испытывать в матче со “Спартаком”. Тем не менее это дерби, и может в большей степени захотеться кому-то себя проявить.
Исходя из всего этого снова рискну и поставлю на гол “Спартака”, но и на гол ЦСКА тоже. То есть выберу ставку «обе забьют» с коэффициентом 1,68 исходя из эмоционального состояния и того, что команды все-таки не первый матч играют, а второй. Жду приличного футбола».
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