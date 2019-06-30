«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Михаила Поленова на матч турнира в Австрии

Футбольный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Кубка Париматч Премьер «Краснодар» — «Ростов». Встреча состоится сегодня, 30 июня. Начало — в 14:00 мск.



Ставка: индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1,5 за 1.97



«Очень любопытный турнир. Он интересен тем, что мы первый раз видим команды в деле всерьёз. И они по-настоящему относятся к матчу всерьёз! Матч «Краснодара» и «Ростова» рассмотрим подробнее.



На этом Кубке, мне кажется, несколько факторов могут играть важное значение. На мой вкус, и те и другие должны быть готовы к жаре, ведь она им близка, это всё-таки южное дерби! Может быть, «Краснодар» готов чуть больше, он провёл первый сбор у себя на базе как раз в похожих погодных условиях, а здесь реально жарко, до +36 градусов будет доходить температура. В связи с этим не стоит ждать очень результативных матчей.



В матче «Краснодара» и «Ростова» я бы оттолкнулся от «Краснодара». Да, они нескольких игроков потеряли, но на их место и подписали нескольких игроков, и эти потери, с одной стороны, заметны, с другой — «Краснодар» знал, как к ним готовиться.



Считаю «Краснодар» чуть ли не фаворитом этого Кубка. Клубу играть в Лиге чемпионов, и, соответственно, он даже здесь должен быть готов. В этом матче предложил бы сыграть в индивидуальный тотал «Краснодара» больше 1,5. Мне кажется, неплохой ответ для игры на этом турнире против «Ростова».