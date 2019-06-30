«Краснодар» — «Ростов»: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч в Австрии

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на товарищеский матч «Краснодар» — «Ростов» на Кубке Париматч Премьер, проходящем в Австрии. Встреча начнётся в 11:30 мск.



Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.74



«Первый тур нас убедил в том, что котировки аналитиков не всегда отражают реальную ситуацию. «Спартак» и ЦСКА шли фаворитами в своих встречах, но оба московских клуба потерпели поражение. Статус матчей, огромное количество замен, отсутствие полностью основных составов и низкий темп делают шансы соперников фактически равными перед каждой конкретной встречей.



Раз букмекеры склоняются к успеху «Краснодара», возьмём сразу несколько вариантов в пользу «Ростова». Коэффициент на соперника «быков» приличный, а искать логичные доводы в пользу той или иной команды в таких матчах бессмысленно. Х2 на жёлто-синих идёт за 1.74, индивидуальный тотал номинальных гостей больше 1 за 1.78, а первый гол в матче в исполнении коллектива Валерия Карпина и вовсе за 2.39.



«Краснодар» забил мяч только со стандарта, а «Ростов» — с игры и вполне мог довести счёт до крупного в матче со «Спартаком». Обе команды находятся под серьёзными нагрузками, но у жёлто-синих был дополнительный день отдыха, который также способен в лучшую сторону сказаться на физическом состоянии коллектива Валерия Карпина».

«Краснодар» — «Ростов». Прогноз: жёлто-синие не уступят в основное время Букмекеры выставляют линию, при которой выгоднее ставить на команду Валерия Карпина.