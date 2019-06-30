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«Спартак» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч турнира в Австрии

«Спартак» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч турнира в Австрии
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Футбольный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в Кубке Париматч Премьер. Встреча состоится сегодня, 30 июня. Начало — в 19:00 мск.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.80

«Каждая команда всё равно решает какие-то свои задачи, у неё сборы, у неё есть какие-то свои преференции относительно того, что нужно сейчас делать. Матчи какого-то товарищеского турнира в эти преференции не входят.

В первых играх мы увидели, что «Спартак» и ЦСКА находятся под нагрузками, но товарищеской игры между ними быть не может. Где бы они не встречались, всё равно «Спартак» — ЦСКА — это большое противостояние. Думаю, что обе команды постараются продемонстрировать атакующую игру. Самое главное, что у тех и у других, как мне кажется, пока не устроена защита. Исходя из этого, ставка на «тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,80» — это лучше, чем пытаться угадать состав, который выйдет на игру, и возможного победителя матча».

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