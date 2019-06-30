«Спартак» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч турнира в Австрии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в Кубке Париматч Премьер. Встреча состоится сегодня, 30 июня. Начало — в 19:00 мск.



Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 2.00



«Обе команды по большому счету не произвели впечатления в стартовых играх турнира. У ЦСКА я бы отметил, что Чалов слишком глубоко отходит в середину поля, пытается разгонять атаки, придумывать передачи. Всё по той причине, что пока нет в команде Влашича, какое-то время он пропустит. В обороне тоже не всё в порядке, Акинфееву приходилось выручать.



Такие матчи, турниры сложны анализировать. Атмосфера товарищеская, готовятся команды к сезону. Но всё-таки дерби есть дерби, его выиграть всегда хочется. Понятно, что тренеры не будут требовать результат, но игрокам самим захочется себя проявить. Все понимают, что это за матч. А новичкам точно объяснят.



По «Спартаку» выводы делать пока сложно. Но есть игроки, способные делать результат впереди. Ханни был неплох в первой встрече. Он как раз может что-то придумывать впереди.



Голов и здесь много не жду. Будет жарко. Поставлю на вариант «Спартак» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча».