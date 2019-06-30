«Спартак» — ЦСКА: прогноз Эльвина Керимова на матч турнира в Австрии

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в Кубке Париматч Премьер. Встреча состоится сегодня, 30 июня. Начало — в 19:00 мск.



Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 2.06



«Спартак» оставил очень слабое впечатление по игре с «Ростовом». В атаке у команды Олега Кононова не получалось ничего, а в обороне регулярно допускались ошибки. И итоговый результат — поражение со счётом 0:2 — абсолютно по делу. ЦСКА уступил «Краснодару», но выглядел более собранным. Поэтому мой фаворит предстоящего дерби — «армейцы».

Я думаю, ЦСКА создаст проблемы «Спартаку» и будет доминировать в предстоящей встрече, но большого количества голов я не жду. Командам пока не хватает сыгранности, и это чувствуется. Мой прогноз — ЦСКА не проиграет (Х2) и тотал голов меньше 3.5 за 2.06».