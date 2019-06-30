«Спартак» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч в Австрии

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на товарищеский матч «Спартак» — ЦСКА на Кубке Париматч Премьер, проходящем в Австрии. Встреча начнётся в 19:00 мск.
Ставка: победа ЦСКА с форой «0» за 1.94
«В теории, в пользу красно-белых говорит лишний день отдыха, однако этот аргумент не имеет никакого значения. Кононов и Гончаренко сейчас решают свои задачи, а футболисты проводят ограниченное количество времени на поле. «Спартак» в матче с «Ростовом» допустил в обороне слишком много оплошностей, а ЦСКА смотрелся с «Краснодаром» поинтереснее.
Фора «0» на «армейцев» за 1.94 выглядит достаточно надёжным вариантом, с минимумом риска. Игра пойдёт на три результата, а сделанный выбор приведёт к убыткам только в случае победы красно-белых.
Кононов пытается ставить команде обещанный футбол — со стеночками и забеганиями, но на это нужно слишком много времени. Исполнители, находящиеся в распоряжении Гончаренко, усваивают требования наставника куда быстрее.
Из-за громкой вывески и статуса дерби букмекеры ожидают далеко не проходной матч с точки зрения борьбы и стыков. Например, тотал жёлтых карточек меньше 2,5 доступен за двойку. Да, многие игроки могут недолюбливать друг друга, однако травмы или жёсткие подкаты никому не нужны.
Матч «Спартак» — ЦСКА в любом состоянии и на любом турнире будет принципиальным, но преувеличивать потенциальный градус борьбы всё же не стоит. Предсезонная подготовка проводится для набора формы, а не для вылета на долгий срок. И футболисты всё прекрасно понимают, поэтому вряд ли мы увидим сечу и искры, летящие со всех сторон».
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