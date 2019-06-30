«Спартак» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на товарищескую игру

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч Кубка Париматч Премьер — 2019 «Спартак» — ЦСКА. Игра состоится в Австрии сегодня, 30 июня. Начало — в 19:00 мск.



Ставки: победа ЦСКА за 2.60, победа ЦСКА в первом тайме за 3.20, «Спартак» не забьет за 2.40.



«Этот матч, конечно, мог бы вызвать большой интерес, но игра пройдет на маленьком стадионе при малом количестве зрителей. Так, как выглядит «Спартак» сейчас, то, что я вижу по лицам футболистов, а на лицах у них нарисовано, что они как будто и играть-то вовсе не хотят в «Спартаке»: у кого-то не получается, какие-то составы непонятные, каждый раз новый состав, в защите вообще ни одного раза один и тот же состав не сыграл, — все это наводит на мысли, что ЦСКА более монументален, более нацелен тренером на победу. И, конечно, всем понятно, что «Спартак» — ЦСКА — это особая история противостояний.



Считаю, будет такой результат: победа ЦСКА, победа ЦСКА в первом тайме, «Спартак» не забьет. Эти матчи в принципе выходят за рамки того, что мы обычно понимаем и думаем про футболистов, команды, игру, за рамки нашего представления о том, что одни в порядке, другие — не в порядке. Это дерби, а дерби, как известно, настолько настраивает игроков, которые настолько отдаются игре, что все эти наши с вами предсказания потом оказываются пшиком».