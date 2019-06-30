«Спартак» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на товарищескую встречу

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии Константин Генич сделал прогноз на матч Кубка Париматч Премьер «Спартак» — ЦСКА. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Пёллау.



Ставка: обе забьют за 1.60, ТБ 2,5 мяча за 1.89.



«Многие болельщики отправились в Австрию, только чтобы понаблюдать за дерби за пределами МКАД. «Спартак» — ЦСКА — это всегда интересно, всегда интригует. Обновленный «Спартак», второй год молодого ЦСКА. Бистрович присоединился к команде только-только. Марио Фернандес присоединился совсем недавно.



«Армейцы», несмотря на поражение в матче с «Краснодаром», достаточно имели моментов, подвела реализация. Не все, может быть, получалось у «армейцев». Но, в принципе, что мы могли увидеть от ЦСКА, то и увидели.



«Спартак» показал два абсолютно разных тайма. В первом вообще ничего не получалось, было отвратительное движение. Во втором пошли моменты, но тоже подвела реализация. Один Ломовицкий мог пару моментов реализовать.



В общем, когда турнир коммерческий, хотя и подготовительный, это все равно как шоу. Оно красиво подается, элегантно завернуто, но хочется видеть голы в исполнении команд. Думаю, и ЦСКА, и «Спартак», ничего не забив в первых матчах, наиграли на голы в очном противостоянии. Поэтому сыграл бы «обе забьют» за 1,6. Ну и, может быть, пошел бы дальше и взял верх. «Обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» — интересное предложение. Ну или просто верх за 1,89. Голы хочется увидеть. Надеюсь, ребята в деревне Пёллау на этот раз не подведут».