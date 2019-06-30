Уганда — Египет: прогноз Питера Одемвингие на матч Кубка африканских наций

Экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие сделал прогноз на матч Уганда — Египет в третьем туре группового этапа Кубка африканских наций. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня, в Каире.



Ставка: победа Египта в 1 мяч за 3.15



«Третья игра группы А. Египет уже решил задача по выходу в плей-офф, но при полных трибунах своих болельщиков не сможет сыграть не в полную силу. Вопрос в том, будет Салах играть с первых минут или ему дадут отдохнуть после длинного сезона. Но об этом мы узнаем за час до игры.



Уганде нужно еще 1 очко, чтобы гарантировать выход из группы. У нее есть игроки, способные забить. Это и Фарк Мия, и Эммануэль Окви. На двоих у них 45 мячей за сборную. Это хороший повод для египетского тренера задуматься, делать ли перемены в составе, давать ли лидерам отдохнуть.



Уганде надо делать упор на командную игру, так как болельщики на стадионе будут просить египтян побеждать. И делать это они будут громко. Все-таки ставлю на Египет, но победа будет скромной — 1:0».