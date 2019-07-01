Свитолина — Гаврилова: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Элина Свитолина — Дарья Гаврилова в первом круге Уимблдона, проходящего в Лондоне. Поединок состоится сегодня, 1 июля.



Ставка: Свитолина выиграет минимум 13 геймов за 1.95.



«Украинка считается фаворитом, но не всё здесь так просто. Свою последнюю победу Элина одержала во втором круге «Ролан Гаррос». Потом последовало поражение от Мугурусы и две неудачи на травяных турнирах, причём уступала Элина Корне и Гаспарян. Не самые ожидаемые поражения.



Понятно, что на турнир «Большого шлема» настрой особый, но и Гаврилова очень цепкий игрок, способный играть в комбинационной манере, неудобно посылать мячи для Свитолиной. Но опять же, и про состояние Гавриловой ничего хорошего сказать нельзя. Какие-то победы у неё были на траве, но далеко не проходила, легко проиграла Шуай Чжан в Истбурне.



Нельзя однозначно оценить предстоящий матч. Мне кажется, что лёгкой победы здесь не удастся добиться Свитолиной. Один из сетов точно затянется, и в нём будет 7:6 или 7:5, второй может сложиться попроще. Но не исключаю и трёх партий. Стабильности от теннисисток не жду. Поэтому выберу ставку, что Свитолина выиграет больше 12,5 гейма», — сказала Чакветадзе.