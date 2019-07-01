Хачанов — Квон: прогноз «Чемпионата» на поединок 1-го круга Уимблдона

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1-го круга Уимблдона между россиянином Кареном Хачановым и корейцем Квон Сун У. Встреча начнётся в 15:00 мск сегодня, 1 июля.



Ставка: меньше 38 геймов в матче за 1.91.



«Хачанов приятно удивил на «Ролан Гаррос», где разобрался с Хуан-Мартином дель Потро (пусть и находящимся не в лучшей форме) и дошёл до четвертьфинала. А вот старт травяного сезона получился довольно посредственным — два турнира, две победы и два поражения.



Любопытно, что оба раза его останавливал один и тот же человек — итальянец Маттео Берреттини, который специалистом по игре на траве никогда не считался. В Штутгарте их пути пересеклись уже в первом матче, россиянин никак не мог раскусить подачу соперника и ограничился шестью взятыми геймами.



В Галле получилось чуть лучше: Карен прошёл двух достойных противников (Миомира Кецмановича и Ян-Леннарда Штруффа), а затем уступил Берреттини в четвертьфинале (2:6, 6:7). В целом результат не лучший, но вполне рабочий, ведь проигрывать итальянцу из топ-20 рейтинга на второстепенных турнирах не зазорно.



Прогресс от первого травяного турнира ко второму был заметен. При этом после Галле Хачанов взял паузу и не играл 10 дней, готовясь к старту Уимблдона. Этого должно хватить, чтобы набраться сил и добавить в физической форме. В прошлом году удалось дойти до четвёртого круга, так что защищать придётся солидные 180 рейтинговых баллов.



Сетка довольно благоприятная, повторить результат 2018 года вполне по силам. Первым соперником станет малоизвестный кореец Квон Сон У из второй сотни рейтинга. 21-летний теннисист попал в основной розыгрыш через квалификацию и, естественно, идёт у букмекеров аутсайдером.



Кореец не просто впервые сыграет в основной сетке «Уимблдона», он прежде даже в квалификации не участвовал. Квон Сон У играет на челленджерах, а потому по части опыта ничем похвастать не может. Впрочем, на ТБШ он всё же выступал: получил «уайлд-кард» на Australian Open 2018 и без шансов проиграл всё тому же Штруффу в первом круге (1:6, 2:6, 4:6).



Чего-то подобного ждём и на этот раз. Если Карен находится в хороших кондициях, никаких проблем возникать не должно — на сегодня это просто теннисисты разного калибра. Нам нравятся два варианта — П1 в трёх сетах за 2.40 и ТМ 38 гейма за 1.91».

Карен Хачанов — Квон Сон У. Прогноз: россиянин начнёт Уимблдон с разгрома В прошлом году в Лондоне Карену удалось дойти до четвёртого круга.