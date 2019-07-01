Томлянович — Касаткина: прогноз «Чемпионата» на поединок 1-го круга Уимблдона

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1-го круга Уимблдона между Айлой Томлянович и Дарьей Касаткиной.



Ставка: победа Томлянович в первом сете и матче за 2.22.



«Касаткина продолжает падение. Место в топ-10 осталось в прошлом. На дворе конец июня, а у россиянки в 2019 году лишь шесть выигранных матчей, хотя никаких продолжительных пауз из-за травм не было. Дело исключительно в качестве игры, а также психологии и мотивации.



Предыдущая победа состоялась больше месяца назад. 28 мая в первом круге «Ролан Гаррос» Дарья убрала с пути скромную итальянку Ясмине Паолини, которая никогда не находилась в первой сотне рейтинга и попала в основную сетку через квалификацию. Затем случился разгром от Моники Пуиг и поражение от Андреа Петкович в первом круге Истбурна (7:5, 4:6, 2:6).



У Касаткиной было достаточно времени, чтобы разобраться в себе и набрать форму, но подобное можно было сказать и в феврале, и в марте, и в апреле. Между тем провал на Уимблдоне отбросит спортсменку ещё ниже. Ведь год назад она дошла в Лондоне до четвертьфинала, где уступила будущей чемпионке Анжелике Кербер и набрала 430 рейтинговых баллов.



Вот и выходит, что турнир в Великобритании станет для неё ключевым — велик риск сильно опуститься в рейтинге со всеми вытекающими последствиями. Но форма Дарьи по-прежнему выглядит крайне сомнительно, а соперник в первом круге достался опасный. Неудивительно, что попавшая в число сеяных россиянка идёт у букмекеров аутсайдером.



Томлянович — крепкий середняк тура, который редко прыгает выше головы, но свою планку держит. В нынешнем сезоне у неё уже есть выход в финал (Хуахин), полуфинал (Рабат) и два четвертьфинала (Брисбен и Ноттингем). На ТБШ она редко выигрывает больше пары матчей, однако за недооценку или повышенное количество ошибок наказывает.



Айла играет в силовой теннис и обладает крепкой подачей, но вместе с тем не отличается стабильностью. Это логично — иначе она была бы в топ-30. На быстром покрытии её сильные стороны опасны вдвойне. Если Касаткина вновь будет тяжеловато двигаться и просто перебивать мяч через сетку, австралийка пройдёт дальше.



Если бы коэффициент на П1 был в районе двойки, вариант смотрелся бы отлично. Но его уже прогрузили, а брать ли эту ставку за 1.82 — дело вкуса. Стоит изучить победу Томлянович в первом сете и матче за 2.22, а также ТМ 21,5 гейма за 1.90. По ощущениям, планка тотала установлена немного высоковато».

Айла Томлянович — Дарья Касаткина. Прогноз: россиянка покинет Уимблдон-2019 Год назад Дарья дошла в Лондоне до четвертьфинала.