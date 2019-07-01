ЮАР — Марокко: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка африканских наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура Кубка африканских наций—2019 ЮАР — Марокко.



Ставка: ЮАР не проиграет за 1.69.



«Сегодня поговорим о Кубке африканских наций – матч ЮАР – Марокко. Я бы посоветовал поставить на несколько исходов, на несколько историй.



Во-первых, это, скорее всего, должна быть низовая игра, потому что пока в этой группе команды ограничиваются максимум одним забитым мячом. Во-вторых, ЮАР этой сборной Марокко проиграть не должна – это вторая ставка, которую я вам предлагаю.



Третье – жду ничью, жду, что обе команды забьют, но ограничатся одним голом. Моё предположение состоит в том, что матч закончится вничью 1:1, ЮАР откроет счёт, Марокко его сравняет, а также то, что это будет низовая игра», — сказал Казаков.