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Эксперты назвали фаворита Кубка Америки—2019 перед полуфиналами

Эксперты назвали фаворита Кубка Америки—2019 перед полуфиналами
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На Кубке Америки—2019 определились все участники полуфиналов. За выход в решающий матч Бразилия сыграет с Аргентиной, а Чили — с Перу. Букмекеры назвали фаворита турнира перед 1/2 финала.

По оценке аналитиков, больше всего шансов выиграть турнир у хозяев — сборной Бразилии. Поставить на её победу можно за 1.77, что соответствует вероятности 52%.

Шансы действующего победителя турнира — сборной Чили — эксперты оценили коэффициентом 4.50 (21%). На команду Аргентины можно поставить за 5.00 (18%).

Наконец, меньше всего шансов выиграть турнир, по мнению букмекеров, у сборной Перу. Поставить на победу перуанцев можно с коэффициентом 11.00 (9%).

Бразилия с Аргентиной сыграют в ночь со 2 на 3 июня по московскому времени, а Чили и Перу — в ночь с 3 на 4 июня.

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