ЮАР – Марокко: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка африканских наций

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка Африки—2019 ЮАР – Марокко.
Ставка: победа Марокко и меньше 3 голов в матче за 3.50.
«Африка – специфический континент, мягко скажем, поэтому я не всегда готов анализировать происходящее в футбольных турнирах этого континента. Мы можем ориентироваться на название команд, их сегодняшнюю форму. Марокко, на мой взгляд, сейчас команда более статусная, нежели ЮАР. У Южной Африки давно не было больших звёзд, играющих в Европе. Поэтому, на мой взгляд, марокканцы – фавориты.
Но так как обе команды тягучие, я думаю, что вряд ли стоит ждать какого-то выдающегося футбола. Наоборот, скорее футбола оборонительного. Поэтому я поставлю победу Марокко и тотал меньше 2,5», — сказал Арустамян.
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