Павлюченкова — Бенчич: прогноз Анны Чакветадзе на встречу 1-го круга Уимблдона

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Анастасия Павлюченкова — Белинда Бенчич в первом круге Уимблдона, проходящего в Лондоне. Поединок состоится сегодня, 2 июля.



Ставка: минимум 21 гейм в матче за 1.85.



«Настю Павлюченкову на кортах не было видно с «Ролан Гаррос», да и там она сразу проиграла. Вообще, очень давно она прилично не играла. Но раз заявилась на Уимблдон, значит, готова показывать неплохой уровень тенниса. Травяное покрытие ей в целом подходит. Был у неё четвертьфинал в Лондоне несколько лет назад.



Но и Белинда Бенчич неплоха на траве. Мощи ей не хватает, но она очень удачно раскладывает мячи по корту, хорошо передвигается. И это становится проблемой для её соперниц. Был у неё финал на Мальорке, где она после победы над Анжеликой Кербер неожиданно проиграла Софье Кенин. Сейчас многие называют её теневым фаворитом. Но посмотрим, на что она готова.



Я всё-таки думаю, что у Павлюченковой есть теннис, который может стать проблемой для Бенчич. Она умеет играть мощно, у неё неплохая подача. Если есть желание и готовность, то как минимум затянуть встречу у Насти получится. Предположу, что девушки сыграют больше 20,5 гейма», — сказала Чакветадзе.