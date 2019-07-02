Бенин — Камерун: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка африканских наций

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Бенин — Камерун в третьем туре группового этапа Кубка африканских наций — 2019. Встреча состоится сегодня, 2 июля, в Исмаилии.



Ставка: победа Камеруна за 1.82.



«С моей точки зрения, Камерун значительно сильнее. В принципе, в группе он это показал. Пока что у него 1 победа и 1 ничья, при этом нет пропущенных мячей. Понятное дело, что ни одна африканская команда не может играть так очень долго, то есть без пропущенных мячей. Всё-таки в стиле команды присутствует определённая халатность.



Думаю, в этом матче Камерун должен одерживать победу и на хорошей ноте заканчивать групповой турнир. По исполнителям он просто намного сильнее. Предположу, что потери очковой здесь камерунцы не допустят. С коэффициентом 1,82 сыграю чистую победу Камеруна», — сказал Андронов.