Чилич — Маннарино: прогноз Анны Чакветадзе на поединок 1-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Марин Чилич — Адриан Маннарино в первом круге Уимблдона, проходящего в Лондоне.
Ставка: Маннарино выиграет минимум 2 сета за 2.20.
«А вот это должен быть очень интересный матч. Марина Чилича считают фаворитом, но он давно не показывал хорошего тенниса. Что-то всё наперекосяк у него пошло после отравления на одном из грунтовых «Мастерсов». Так он и не может обрести себя. Недавно даже Диего Шварцману умудрился проиграть. На траве это уж совсем, при всем уважении к Диего.
А вот Маннарино выиграл один из травяных турниров перед Уимблдоном — в Хертогенбосхе. Подходит его манера игры под травяное покрытие. Он левша, подаёт достаточно неудобно. К тому же у него плоские удары. Вроде кажется, что мяч летит не очень быстро, но и отскок невысокий. С него трудно предпринимать активные действия. В общем, на траве Маннарино не подарок. И Чиличу, который точно не в лучшей форме сейчас, легко не будет. Предположу, что француз сумеет взять минимум две партии в этом матче», — сказала Чакветадзе.
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