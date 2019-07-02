Пуй — Гаске: прогноз Анны Чакветадзе на матч 1-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Люка Пуй — Ришар Гаске в первом круге Уимблдона, проходящего в Лондоне.
Ставка: победа Пуя за 1.60.
«Встреча французов в первом круге. Честно говоря, мне очень нравится бэкхенд Ришара Гаске. Очень жаль, что сетка его не пожалела. С Пуйем ему будет трудновато. Всё-таки Ришар не молодеет, по движению он будет уступать более молодому Люка. Правда, в Хертогенбосхе неплохой теннис демонстрировал Ришар, играл достаточно быстро. Но, боюсь, пятисетовый матч ему сложно будет вытянуть.
У Пуя вроде бы нет ничего сверхъестественного в игре. Ну, можно отметить резкий форхенд. Подача не самая мощная, бэкхенд порой хромает. Но игру он показывает очень дерзкую, стремится быть в атаке.
Думаю, что всухую Гаске не проиграет, сет возьмёт, но выиграть в пятисетовой встрече ему будет тяжеловато», — сказала Чакветадзе.
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