Бразилия — Аргентина: бонус за верный прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки

Завтра, 3 июля, в матче 1/2 финала Кубка Америки—2019 встретятся сборные Бразилии и Аргентины. По оценке букмекеров, шансы бразильцев выше. Поставить на победу Бразилии в основное время матча в БК «Фонбет» можно за 1.90. Это примерно 52% вероятности. Шансы Аргентины эксперты оценили коэффициентом 4.80 (20%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.50 (28%).



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Матч Бразилия — Аргентина состоится завтра, 3 июля, начало встречи — в 03:30 мск.