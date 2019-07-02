Бразилия – Аргентина: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 1/2 финала Кубка Америки

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки—2019 Бразилия – Аргентина.



Ставка: обе забьют за 2.20.



«Вот это хороший матч! Я думаю, что будет сумасшедшая по накалу игра – первый матч на Кубке Америки с полными трибунами, с ажиотажем и так далее. Единственный нюанс – мне кажется, когда встречаются две такие статусные команды, слишком высоко давление на них. И в этом плане, я думаю, и Бразилия, и Аргентина понимают, что такой матч очень много значит для целой нации – и аргентинской, и бразильской.



И в этом плане я думаю, что нас ждёт довольно закрытый футбол. Но при этом всём, думаю, Бразилия попытается взять верх именно в атакующем стиле, потому что они не могут сыграть как с Парагваем – 0:0 и беззубо в атаке.



Поэтому я предположу, что обе команды забьют. Но исход предугадать невозможно, я допускаю, что будет серия пенальти», — сказал Арустамян.