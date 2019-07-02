Бразилия — Аргентина: прогноз Егора Титова на полуфинальный матч Кубка Америки

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Бразилия — Аргентина в полуфинале Кубка Америки—2019. Встреча состоится в ночь на 3 июля мск на стадионе «Минейрау» в Белу-Оризонти.



Ставка: победа Бразилии и меньше 4 мячей в матче за 2.15.



«Удивительно, что Аргентина стала единственной командой, которая сумела забить в четвертьфинале Кубка Америки. Эпидемия нулевых ничьих, не сумели забить даже бразильцы. Да и фавориты другие повылетали — Колумбия, Уругвай. Логики совсем мало. Но, думаю, раз такая тенденция образовалась, то и в полуфинале голов будет немного.



Аргентина обыграла Венесуэлу. Не скажу, что ей повезло, но у венесуэльцев моментов хватало. Сказалось исполнительское мастерство. Аргентинцы свои моменты доиграли, плюс помог им вратарь соперника. А венесуэльцы не забили несколько верных моментов. Бразильцы так прощать не будут. Они уже с Парагваем не забили кучу моментов. Два раза подряд эта история не повторится. В группе мы видели, что вышло с Перу после нулевой ничьей с той же Венесуэлой.



Но всё-таки большого количества голов я не жду. Тем не менее победа бразильцев кажется мне очень вероятной. По структуре игры они сильнее, более целостный футбол показывают. Поставлю на победу Бразилии через тотал меньше 3,5 мяча», — сказал Титов.