Бразилия — Аргентина: прогноз Константина Генича на 1/2 финала Кубка Америки

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Бразилия — Аргентина в 1/2 финала Кубка Америки—2019.



Ставка: Месси забьёт за 3.45.

«Бразилия и Аргентина сыграют в полуфинале Кубка Америки. Игра пройдёт в Белу-Оризонти на том самом стадионе, где сборная Бразилии потерпела самое сокрушительное поражение за последние несколько лет. Это поражение от сборной Германии 1:7 в 2014 году. Бразильцы люди суеверные – когда узнали, что будут играть именно там, то сразу подумали, как бы снова не нарваться.



Аргентина, конечно, не Германия того образца 2014 года, хотя дошла тогда, как и немцы, до финала. Если брать статистику и то, как команды шли к этому полуфиналу, то отталкиваться особо не от чего, особенно если учесть, что Бразилия не пропустила ещё ни одного мяча на турнире.



Аргентинцы с горем пополам вышли из группы, плохо провели матч с Венесуэлой, но там помог очень быстрый гол Лаутаро Мартинеса, но системности игре сборной Аргентины не хватает. Бразилия будет первым по-настоящему тестом для сборной Аргентины, хотя первый мини-тест в матче с Колумбией аргентинцы не сдали, проиграв 0:2. Не исключено, что проиграют и сейчас. В последних пяти матчах между этими командами они друг другу не забивают. В последнем товарищеском матче этих команд Бразилия выиграла скромно 1:0 благодаря голу Миранды в концовке матча. До этого Аргентина в товарищеском матче выиграла 1:0.



Месси не забивает сборной Бразилии. В последний раз он забивал бразильцам в 2012 году, когда они играли в товарищеском матче. Тогда Бразилия проиграла Аргентине 3:4, а Месси сделал хет-трик. С тех пор он сборной Бразилии не забивает.



В этом матче очень тяжело предугадать, как будут развиваться события. С одной стороны, напрашивается низ, но вдруг команды раскочегарятся и начнут хлестать друг друга по щекам и одна атака будет сменять другую. Вдруг опять будет больше 9,5 угловых, кстати, присмотритесь к этой ставке. Может быть всё что угодно. Бразилия находится под давлением, они играют дома и до этого все домашние турниры выигрывали. Давление прессы, болельщиков – от этого никуда не деться. Наверное, поэтому бразильцы так неудачно сыграли с парагвайцами в четвертьфинале. Поэтому аргентинцам будет немного проще в этом матче.



Раз уж Месси так самокритично относится к своей игре на этом турнире и говорит, что он ждал от себя большего, может, на матч с Бразилией он соберётся. Он всегда на такие большие матчи собирается. Я бы рискнул и взял гол Лионеля Месси. Почему бы и нет? Когда-то Бразилия пропустит, Алиссона когда-то пробьют. Есть резон сыграть гол Месси. Вы только вдумайтесь – когда на гол Месси давали такой высокий коэффициент? 3.45! Давайте попробуем сыграть эту ставку, потому что что-то другое предлагать я побаиваюсь», — сказал Генич.