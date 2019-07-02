Бразилия — Аргентина: прогноз Ильи Казакова на игру 1/2 финала Кубка Америки
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков сделал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки—2019 между командами Бразилии и Аргентины. Встреча пройдёт в ночь со 2 на 3 июля по московскому времени в Белу-Оризонти.
Ставка: ничья в основное время матча за 3.40.
«Здесь невозможно, я думаю, ни одному эксперту точно предсказать, чем всё закончится. Я попробую предположить, что дело дойдёт до серии послематчевых пенальти, а в основное время планирую предсказать результативную ничью 1:1. По крайней мере жду, что основным временем встреча не закончится.
Поэтому мой прогноз: ничья в основное время, обе команды забьют, низовая игра — менее 2,5 гола — и победа Бразилии в серии пенальти», — сказал Казаков.
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