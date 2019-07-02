Ангола — Мали: прогноз Питера Одемвингие на матч Кубка африканских наций

Бывший нападающий сборной Нигерии, московского «Локомотива» и ряда клубов АПЛ Питер Одемвингие сделал прогноз на матч Ангола — Мали в 3-м туре группового этапа Кубка африканских наций. Встреча состоится сегодня, 2 июля, в Исмаилии.
Ставка: победа Мали за 2.12.
«Мали — лидер группы, и эта команда и здесь будет играть на победу, чтобы финишировать первой. Знаю, что Тунис наверняка обыграет Мавританию.
Ангола — настырная команда, проигравшая только одну встречу из последних 10. Но две ничьих в первых двух играх на этом Кубке Африки говорят о том, что команда незабивная. А сегодня ситуация требует играть в атакующий футбол.
По Мавритании можно сравнить две эти команды. Мали одержал уверенную победу 4:1, Ангола вынесла только одно очко из игры с Мавританией.
Эта разница и заставляет меня отдать предпочтение сборной Мали. Думаю, в один мяч Мали победит. Ангола бросит все силы вперёд и, думаю, сможет один мяч забить, но всё равно проиграет — 1:2», — сказал Одемвингие.
- 2 июля 2019
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 1 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 30 июня 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00