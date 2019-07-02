Ангола — Мали: прогноз Питера Одемвингие на матч Кубка африканских наций

Бывший нападающий сборной Нигерии, московского «Локомотива» и ряда клубов АПЛ Питер Одемвингие сделал прогноз на матч Ангола — Мали в 3-м туре группового этапа Кубка африканских наций. Встреча состоится сегодня, 2 июля, в Исмаилии.



Ставка: победа Мали за 2.12.



«Мали — лидер группы, и эта команда и здесь будет играть на победу, чтобы финишировать первой. Знаю, что Тунис наверняка обыграет Мавританию.



Ангола — настырная команда, проигравшая только одну встречу из последних 10. Но две ничьих в первых двух играх на этом Кубке Африки говорят о том, что команда незабивная. А сегодня ситуация требует играть в атакующий футбол.



По Мавритании можно сравнить две эти команды. Мали одержал уверенную победу 4:1, Ангола вынесла только одно очко из игры с Мавританией.



Эта разница и заставляет меня отдать предпочтение сборной Мали. Думаю, в один мяч Мали победит. Ангола бросит все силы вперёд и, думаю, сможет один мяч забить, но всё равно проиграет — 1:2», — сказал Одемвингие.