Бразилия — Аргентина: прогноз Виктора Гусева на встречу 1/2 финала Кубка Америки

Футбольный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки—2019 Бразилия — Аргентина.



Ставка: меньше 2 голов в матче за 2.12.



«При всём уважении к участникам другого полуфинала Чили и Перу, я считаю, что судьба трофея решится в обсуждаемом нами поединке.



Начну с роли Лионеля Месси. Ему 32 года, для него это будет 135-я игра в составе сборной Аргентины, и мы видим какое-то особое отношение Месси в этом Кубке Америки. Он говорит о том, что бразильские поля ему мешают, впервые спел гимн Аргентины. Лео чувствует, что это последний шанс. Но это может сработать в обе стороны: Месси может перегореть, а может и решить исход встречи с бразильцами.



Говоря об аргентинской сборной, стоит отметить «итальянский фактор». Помните, как итальянцев недооценивали перед началом больших турниров. А в итоге они добирались до очень больших высот. Такая же ситуация происходит с аргентинцами. Последние два матча бело-голубые выиграли с одинаковым счётом 2:0, а остальные четвертьфинальные встречи закончились нулевой ничьей.



За всю историю противостояния у бразильцев небольшое преимущество по количеству побед и очень большое преимущество в том смысле, что бразильцы играют дома. Пентакампеоны ни разу не проиграли при Тите в родных стенах. А в последних шести матчах они и вовсе не пропустили.



Аргентина играет от обороны. И именно в таком стиле Месси и Ко будут действовать в полуфинале. В этом я практически уверен. Исходя из напряжённого характера матча и его ответственности я предлагаю поставить на тотал меньше 2 голов», — сказал Гусев.