Бразилия — Аргентина: прогноз «Чемпионата» на матч 1/2 финала Кубка Америки-2019

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины. Встреча начнётся в 03:30 мск 3 июля.



Ставка: Аргентина не забьёт за 2.20.



«Оборона Тите пока выглядит неприступной крепостью для всех оппонентов, и в предстоящем матче не стоит ходить вокруг да около при выборе ставки. «Аргентина не забьёт» за 2.2 смотрится более чем логично и перспективно. Бразилия не только не пропускала, но даже и особых шансов противникам не предоставляла.



Виктория жёлто-зелёных в основное время доступна за 1.9, а выбранный нами вариант котируется несколько выше. Если команда Тите одержит победу по истечении 90 минут, то с огромной вероятностью это будет успех всухую. С другой стороны, в случае пропущенного хозяевами мяча Аргентина вряд ли позволит сопернику положить два или больше.



Скалони выпускал связку Агуэро – Мартинес против Катара и Венесуэлы, но рискнёт ли наставник Аргентины оставлять двух форвардов при наличии Месси, не совсем понятно. Снижать свой оборонительный потенциал против грозной Бразилии бело-голубые вряд ли захотят. У Тите есть достаточно инструментов, чтобы остановить оппонентов, поэтому много моментов у гостей не будет в любом случае.



В основе жёлто-зелёных можно ожидать пару опорников, ориентированную на разрушение, которая займётся опекой Месси. Оборона у Бразилии просто фантастическая, а в воротах один из лучших голкиперов мира. За прошедшие четыре матча Алисону пришлось отразить лишь пять ударов без учёта серии пенальти. Если защита хозяев обойдётся без привозов, то Аргентина останется на голодном пайке.



В статистической линии есть достаточно любопытное предложение на тотал жёлтых карточек больше 5,5 за 1.9. В битве между двумя ведущими южноамериканскими сборными всегда происходит множество стыков, а уж когда дело доходит до важной стадии на крупном турнире, то искры могут лететь во все стороны на протяжении 90 минут.



В товарищеском поединке между Бразилией и Аргентиной в 2018 году арбитру пришлось показать семь предупреждений. Более рискованные игроки могут проверить удаление за тройку, но мы сосредоточимся на «горчичниках». В полуфинале жалеть друг друга никто не будет, поэтому есть множество предпосылок увидеть листопад даже в жарком июле».



Бразилия – Аргентина. Прогноз: гости не забьют в основное время Даже Месси не сможет преодолеть фантастическую оборону Бразилии в главе с Алисоном.