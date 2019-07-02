Бразилия – Аргентина: прогноз Максима Калиниченко на полуфинал Кубка Америки

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на матч полуфинала Кубка Америки Бразилия – Аргентина.



Ставка: сухая победа Бразилии за 2.68.



«Сборная Бразилии является настоящим хозяином турнира – команда Тите без проблем выиграла группу, набрав семь очков. Единственной командой, создавшей проблемы «пентакампеонам» на групповом этапе, стала Венесуэла, вырвав нулевую ничью, Боливия (3:0) и Перу (5:0) пали без сопротивления. В четвертьфинале упёртым оказался и Парагвай – пройти его бразильцам удалось только в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.



Сборная Аргентины стартовала на турнире с поражения 0:2 от Колумбии, в котором не имела ни одного голевого момента. Также неудачно команда Лионеля Скалони сыграла и с Парагваем – ничья 2:2 обязывала аргентинцев побеждать Катар. В итоге после победы 2:0 над «бордовыми» Аргентина оказалась в четвертьфинале, где точно с таким же счётом переиграла Венесуэлу.



Бразилия дважды на турнире оступалась, но ни одна из этих нулевых ничьих не стала для команды Тите фатальной. Есть смысл отметить стабильную игру бразильцев в обороне – ноль пропущенных мячей за четыре встречи является отличным показателем. Вряд ли Аргентина, показывающая на турнире не лучший футбол, сможет прервать сухую серию хозяев. Предлагаю поставить на сухую победу Бразилии за коэффициент 2.68».