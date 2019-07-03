Хачанов — Лопес: прогноз Анны Чакветадзе на матч 2-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Карен Хачанов — Фелисьяно Лопес во втором круге Уимблдона, проходящего в Лондоне.
Ставка: Лопес выиграет минимум 22 гейма за 1.90.
«Уимблдон в самом разгаре – Фелисьяно Лопес сыграет с Кареном Хачановым. Нас ждет увлекательное противостояние. Фелисьяно восстал из пепла, выиграл турнир в одиночке и в паре в Лондоне. Этот турнир проходит на траве, очень нравится это покрытие испанцу, хотя казалось бы, что испанцы хороши на медленных кортах. Но Фелисьяно отличается от общей массы испанских теннисистов, и все потому что он постоянно бежит к сетке, играет с лета, не боится атаковать. Травяное покрытие ему идеально подходит.
Что касается Карена Хачанова, то он сейчас не в лучшей форме. Он нервничает, были у него проблемы в первом круге против соперника, которого, казалось бы, он должен легко обыгрывать.
Скорее всего, в этом матче Лопес выиграет больше 21,5 гейма. Он сейчас выглядит достойно, поймал уверенность после побед в одиночке и паре. Он хорошо подготовился к Уимблдону, на траве играть не боится, так что он будет выглядеть достойно в этом матче», — сказала Чакветадзе.
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