Свитолина — Гаспарян: прогноз Анны Чакветадзе на поединок 2-го круга Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Элина Свитолина — Маргарита Гаспарян во втором круге Уимблдона-2019.
Ставка: Гаспарян выиграет минимум 12 геймов за 1.85.
«Встреча интересна своим подтекстом. Буквально пару недель назад Гаспарян обыграла Свитолину на турнире в Бирмингеме. Там, правда, трава специфическая, не очень ровная. Но всё равно — для Риты это очень хорошая победа. И в этой связи сейчас Свитолину не считают таким уж явным фаворитом.
Элина нервно провела первый сет матча с Дарьей Гавриловой, но всё-таки выиграла в концовке, второй сет был уже совсем простым. Постепенно набирает обороты украинка. Гаспарян же обыграла Фридсам в двух сетах. Обеих девушек мучили травмы, но на траве Гаспарян оказалась сильнее.
Психологически непросто будет Свитолиной после того поражения. Она фаворит, но Гаспарян умеет играть в быстрый теннис, у неё очень опасный одноручный бэкхенд, может она и резаным ударом слева неприятно мячи направлять. Не самая удобная соперница для Свитолиной, которая очень неудачно играет начиная с грунтовой части сезона.
Я выберу ставку «Гаспарян выиграет больше 11,5 гейма». Думаю, сет точно по силам выиграть Рите. Может всё и закончиться победой россиянки, если Свитолина не поймает свою игру», — сказала Чакветадзе.
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