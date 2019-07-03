Медведев — Попырин: прогноз «Чемпионата» на игру 2-го круга Уимблдона

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 2го круга Уимблдона между россиянином Даниилом Медведевым и Алексеем Попыриным из Австралии. Встреча начнётся в 14:30 мск сегодня, 3 июля.



Ставка: тай-брейк за 1.77.



«За минувший год Медведев кое-чего добился и взлетел в рейтинге на 40 позиций, хотя проблемы с психологией время от времени о себе напоминают. Тем не менее его прогресс на травяном покрытии сомнений не вызывает. Подготовительные турниры прошли неплохо — обидное поражение от Люка Пуя в Штутгарте и полуфинал в Лондоне.



В Великобритании удалось отомстить французу, а также победить в двух партиях Фернандо Вердаско и Диего Шварцмана. Даниила в шаге от финала остановил Жиль Симон, сумевший воспользоваться перепадами в игре соперника и дожать его в переломный момент (6:7, 6:4, 6:3).



Первый круг Уимблдона получился довольно противоречивым. В целом россиянин был хорош и показал неплохую физическую готовность, вот только пара моментов испортила послевкусие. В середине второй партии случился глубокий провал, в результате которого дело дошло до тай-брейка.



Медведев всё же дожал соперника, а в третьем сете и вовсе заметно его превосходил, но на счёте это не отражалось. Использовать игровое преимущество не удалось, а потому случился второй тай-брейк. Словом, победа в трёх партиях над довольно проходным соперником потребовала немалых усилий.



В ключевые моменты оставаться в седле помогала подача. 15 эйсов при трёх двойных ошибках, 89% выигранных розыгрышей после попадания первым мячом — цифры отменные. Но теперь противник будет посерьёзнее, наказать за неровную игру и невынужденные остановки он точно способен.



Честно говоря, котировки на победу Даниила во втором круге удивляют. Разумеется, он будет фаворитом, но коэффициент 1.18 на лобовую победу — это перебор. Алексей Попырин стремительно прогрессирует, учится грамотно использовать свою мощь и тоже обладает убойной подачей.



В первом раунде он зачехлил Пабло Карреньо-Бусту в трёх сетах. Справедливости ради, испанец не особенно силён на траве, и всё же пассажиром его назвать нельзя. 19-летний австралиец редко позволяет делать брейки, так что встреча двух похожих теннисистов рискует получиться близкой.



Самый простой вариант — брать верх. Два молодых теннисиста, оба мощно подают и не отличаются стабильностью, плюс быстрое покрытие — предпосылок к частым брейкам немного. ТБ 35,5 гейма за 2.07, тай-брейк за 1.77 и ТБ 3,5 сета за 1.88 явно достойны внимания».

Даниил Медведев — Алексей Попырин. Прогноз: лёгкой прогулки не будет 19-летний австралиец способен навязать россиянину борьбу.