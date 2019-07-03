ЦСКА — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру в Австрии

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Ростов» в рамках Кубка Париматч Премьер. Встреча состоится сегодня, 3 июля, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» в Пеллау.
Ставка: победа «Ростова» с форой (+1) за 1.70.
«Подходит к концу турнир в деревне Пеллау. В третьем туре сыграют ЦСКА и «Ростов». У «армейцев» дела худы — два поражения в двух матчах. Поражение от «Спартака» — это особенная история. Удалили Набабкина. А если бы удалили Луиса Адриано, может быть, во втором тайме «армейцы» бы и не сломались. А так, во втором тайме вышли в основном молодые ребята, 2000, 2002 годов рождения, им было тяжеловато. Но в первом тайме ЦСКА понравился больше.
«Армейцы» уже закончили свой сбор в Австрии. Все тренировочные занятия провели. Осталась только теория, ну и потом матч с «Ростовом». После этого ЦСКА отправится домой готовиться к новому сезону.
«Ростов» очень неплохое впечатление оставил по первому тайму матча с «Краснодаром», несмотря на итоговый разгром. Хорошее было движение, интересные моменты создавал «Ростов». Во втором тайме, когда абсолютно полностью поменялся состав, ростовчане выглядели блёкло в атаке и ничего толком создать не смогли. К тому же два мяча пропустили.
Но я думаю, что с приближением официальных игр Карпин всё больше и больше будет давать играть основному составу. Поэтому не думаю, что «армейцы» однозначные фавориты, несмотря на возможное возвращение Акинфеева, несмотря на то что, возможно, какое-то время проведёт Фернандес.
Мне кажется, у «Ростова» есть неплохие шансы не проиграть. А если он и уступит, то с разницей не более 1 мяча. Поле тяжёлое, кочковатое, разрушать на нём проще. Надеюсь, у «Ростова» получится разрушать. Мой прогноз — «Ростов» с форой (+1) с коэффициентом 1.7», — сказал Генич.
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