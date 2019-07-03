ЦСКА — «Ростов»: прогноз Эльвина Керимова на товарищеский матч

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч Кубка Париматч Премьер—2019 ЦСКА — «Ростов».



Ставка: ЦСКА не проиграет и минимум 2 гола в матче за 1.69.



«ЦСКА проиграл оба матча на Кубке Париматч Премьер и потерял шансы на итоговую победу. Но этот факт никак не должен повлиять на игру команды с «Ростовом». Для «армейцев», как и для других участников, это прежде всего процесс подготовки к чемпионату. А если разбирать поражения от «Краснодара» и «Спартака», то можно понять, что в первом матче команда Гончаренко смотрелась неплохо, не использовала свои моменты. А во втором — удаление Набабкина и ошибка судьи, не показавшего красную карточку Адриано, сломали игру.



Я думаю, что во встрече с «Ростовом» ЦСКА постарается одержать первую победу в предсезонном турнире. «Армейцам» по силам одолеть команду Валерия Карпина. В плане организации игры на данном этапе подготовки к сезону москвичи смотрелись ничуть не хуже в предыдущих матчах. Да, где-то есть проблемы с сыгранностью, но это свойственно всем участникам Кубка, ведь результат здесь не на первом месте. Тем не менее, мне кажется, ЦСКА не должен снова проиграть.



Я сделаю прогноз не только на исход матча, но и на тотал голов (как вы заметили, в ходе турнира его результативность повысилась). Я поставлю на двойной шанс и тотал: ЦСКА не проиграет и тотал больше (1,5) за 1.69», — сказал Керимов.