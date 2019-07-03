ЦСКА – «Ростов»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру турнира в Австрии

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го тура Кубка Париматч Премьер ЦСКА – «Ростов».



Ставка: минимум 3 гола в матче за 1.75.



«Я думаю, что ЦСКА, конечно, хочет набрать свои первые очки на турнире, так как команда две встречи проиграла. Но притом, зная Виктора Гончаренко, я думаю, ставка будет сделана всё-таки на подготовку. И Валерий Карпин примерно такого же мнения. Поэтому, мне кажется, не стоит ждать игры на результат, как было в предыдущих матчах.



Что касается исхода этого матча, мне кажется, нас ждёт разнообразный футбол, команды будут использовать разные схемы – во имя подготовки. А значит, наверняка будут ошибки в обороне. И моя ставка – тотал больше 2,5 гола», — сказал Арустамян.