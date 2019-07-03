ЦСКА — «Ростов»: прогноз «Чемпионата» на матч турнира в Австрии

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч Кубка Париматч Премьер между ЦСКА и «Ростовом».



Ставка: «Ростов» не проиграет за 1.82.



«Если «армейцы» выиграют в основное время, то займут третью строчку или смогут забраться даже на вторую позицию в случае победы «Краснодара» над «Спартаком». Для этого красно-синим нужно улучшать разницу забитых и пропущенных мячей. У жёлто-синих с турнирной точки зрения огромное количество вариантов, коллектив Валерия Карпина может оказаться на любом из четырёх мест по итогам третьего тура.



Для того чтобы не быть последними, «Ростову» достаточно не уступить в основное время. Задача выглядит вполне решаемой, так как в предыдущих поединках «армейцы» допускали много ошибок и не пытались добиться положительного результата любой ценой. Гончаренко готовит команду в своём графике и никуда не торопится.



В прошлом сезоне ЦСКА за два поединка с жёлто-синими набрал лишь одно очко, хотя к предстоящему матчу упомянутая история практически не имеет никакого отношения. Составы изменились не сильно, но форма, тонус и мотивация совершенно не соответствуют высоким стандартам.



Х2 на «Ростов» идёт за приличный коэффициент 1.82, пожалуй, есть смысл присмотреться к данному варианту. Если ЦСКА уступил и «Спартаку», и «Краснодару», то нет оснований считать «армейцев» явными фаворитами в ближайшем поединке. У жёлто-синих не меньше шансов на успех, но нас устроит даже ничья.



Красно-синие – это не та команда, которая будет переживать или что-то менять в своей подготовке из-за контрольных встреч. Гончаренко и всё руководство клуба всегда грамотно расставляют приоритеты, дёргаться ЦСКА не будет. «Ростов» по визуальным впечатлениям на настоящий момент двигается лучше, поэтому поверим в коллектив Валерия Карпина».



ЦСКА – «Ростов». Прогноз: Карпин оставит «армейцев» на последнем месте ЦСКА закончит предсезонный турнир без побед, «Ростов» поборется за первую строчку.