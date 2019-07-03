ЦСКА — «Ростов»: прогноз Егора Титова на контрольную встречу в Австрии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу сделал прогноз на матч ЦСКА — «Ростов» в рамках Кубка Париматч Премьер. Встреча состоится в среду, 3 июля, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау» в Пеллау.
Ставка: победа ЦСКА за 1.80.
«Думаю, что можно просто взять победу ЦСКА в этом матче. «Армейцам» главное не попасться так, как это случилось со «Спартаком» в матче с ростовчанами. Вышли расслабленно, упустили Полоза, а потом уже «Ростов» действовал по счёту. С ним сложно играть, когда он ведёт. Вот когда «Краснодар» забил «Ростову», то уже особенно не испытывал сложностей.
ЦСКА проиграл два матча, но это больше стечение обстоятельств. Этот эпизод между Набабкиным и Луисом Адриано повлиял. По игре всё не так плохо у «армейцев».
Если брать по составу, пожалуй, «Ростов» выглядит самой слабой командой в этой четвёрке. Остальные поинтереснее. Ну и настрой здесь должен сыграть свою роль. Точно не захотят «армейцы» проигрывать третий матч подряд. Выйдут с желанием поквитаться за предыдущие неудачи. Думаю, у них это получится сделать. Возьму чистую победу ЦСКА», — сказал Титов.
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