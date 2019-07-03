Чили — Перу: прогноз Ильи Казакова на матч 1/2 финала Кубка Америки—2019
Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки—2019 Чили — Перу. Встреча пройдёт в ночь на 4 июля мск.
Ставка: победа Чили со счётом 1:0 за 4.80.
«Чилийцы выиграли два последних Кубка Америки и уверенно идут, как мне кажется, к третьему финалу трёх последних турниров. Перу, несмотря на все те достижения, которыми команда успела на этот раз отметиться, я думаю, чилийцам всё-таки полноценного сопротивления не окажет. Жду победы от Чили в один мяч и, с учётом результативности в матчах плей-офф Кубка, предположу, что всё ограничится одним-единственным голом.
Мой прогноз — победа Чили со счётом 1:0, Перу не забьёт и низовая игра», — сказал Казаков.
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