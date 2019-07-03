Чили — Перу: прогноз «Чемпионата» на матч 1/2 финала Кубка Америки—2019

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка Америки между сборными Чили и Перу. Встреча начнётся в 03:30 мск завтра, 4 июля.



Ставка: обе забьют – нет за 1.71.



«Букмекеры, естественно, занизили планку тотала, однако за вполне приличные 1.71 можно взять ставку на то, что хотя бы одна из команд не сумеет отличиться. По тому, что мы увидели в предыдущих поединках, вариант практически железный. Оба коллектива нацелены на оборону и в первую очередь стараются сыграть надёжно сзади.



Потенциальный выход в финал будет успехом и для Чили, и для Перу. Если кому-то удастся отличиться в основное время, то затем мы увидим множество затяжек времени, хитрости, грубость и минимум опасных моментов. Зрелищного футбола ожидать не стоит, высокая результативность возможна только при сумасшедшей реализации или стечении обстоятельств.



Также перспективно выглядит ставка на тотал угловых меньше 9,5 за 1.85. Руэда и Гарека в основном сконцентрированы на обороне, из-за чего крайние защитники Чили и Перу практически не ходят вперёд. Даже вингерам приходится отрабатывать на своей половине поля, нападающие остаются практически без мяча.



В матче Колумбия – Чили было исполнено восемь корнеров, а в поединке Уругвай – Перу даже на один меньше. На групповом этапе статистика была другая, но битвы на вылет играются с совершенно иным уровнем самоотдачи и настроя. Оборонительная направленность не должна привести к огромному количеству стандартов, хоть иногда бывают случаи с несколькими угловыми подряд».

Чили — Перу. Прогноз: два главных автобуса Кубка Америки забудут о голах Пора грузить хату на низ.