ЦСКА — «Ростов»: прогноз Алексея Андронова на товарищеский матч в Австрии

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч ЦСКА — «Ростов» в рамках Кубка Париматч Премьер. Встреча состоится сегодня, 3 июля, на стадионе «Шпортплац ТСВ Пёллау» в Пёллау.



Ставка: ЦСКА забьёт как минимум 2 мяча за 1.70.



«Не сказать, что для ЦСКА первые две игры получились удачными, хотя во втором матче не играл Акинфеев плюс было вынесено несправедливое судейское решение об удалении. Несправедливость его в том, что удаление было только с одной стороны. Это, конечно, повлияло на игру.



Я думаю, что «армейцы» должны пребывать в состоянии некоторой раздосадованности. Мне кажется, если на третий матч у ЦСКА выйдет состав, условно близкий к тому, который все воспринимают как основной, то мотивация и желание себя проявить будут достаточно велики.



Мне кажется, учитывая, что это третья игра, от ЦСКА нужно ждать определённой яркости. Способен ли на неё «Ростов»? Мне сказать сложно. Но мне кажется, ЦСКА не очень удобный соперник для этого «Ростова».



Я выберу ставку «индивидуальный тотал ЦСКА больше 1,5 мяча» с коэффициентом 1.7. Мне кажется, это надёжнее, чем искать какой-то конкретный результат матча», — сказал Андронов.