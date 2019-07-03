Чили — Перу: прогноз Егора Титова на полуфинальную игру Кубка Америки—2019

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Чили — Перу в полуфинале Кубка Америки—2019. Встреча состоится в ночь на 4 июля мск на стадионе «Арена ду Гремиу» в Порту-Алегри.



Ставка: победа Чили и меньше 4 мячей в матче за 2.05.



«Не хочется повторяться, но от статистики этого Кубка Америки никуда не деться. Очень мало голов забивается, к сожалению. Много классных игроков в атакующих линиях команд, но все боятся играть открыто. Та же Бразилия вроде и владеет мячом, но угроз создаёт не так много, как хотелось бы. Чили и Перу не исключение. Поначалу они пытались играть от себя. В плей-офф уже больше голова думает о результате.



Но всё равно могу сказать, что чилийцы мне понравились в четвертьфинале. Были у них хорошие моменты, Колумбию они напрягли. Перу больше держалось за 0:0 в матче с Уругваем. Про Чили уже можно сказать, что это команда Кубка Америки. Два подряд титула взяли, и вот уже снова полуфинал. Было бы даже неправильно, чтобы после 0:5 от Бразилии перуанцы вышли в финал. Думаю, это и не случится.



Поопытнее сборная Чили, более маститые игроки там собраны. Они и сделают результат. Голов по традиции много не будет, не больше трёх, а скорее всего, и меньше. Но Чили выиграет в основное время», — сказал Титов.